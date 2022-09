Patiënt komt om het leven na brand op spoeddienst in Gents ziekenhuis: rampenplan treedt in werking

GENT Episch stadsspel ‘Journey to the end of the night’ komt naar Gent

Wie op 1 oktober ‘s avonds door de stad loopt, leert beter goed ontwijken, want ‘Journey to the end of the night’ strijkt neer in Gent. Het internationale fenomeen, een kruising tussen tikkertje en een schattenjacht wordt voor het eerst in België georganiseerd en is gratis.

15 september