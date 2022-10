Paters van Westvleteren op bezoek in de Gentse gevangenis: “Ze verlaten nochtans zelden hun abdij”

Gent/Wachtebeke/Lochristi Onderteke­ning akkoord Moervaart­val­lei cruciaal voor uitbrei­ding Gentse haven: “Rechtsze­ker­heid voor bedrijven”

In Wachtebeke hebben zes steden en gemeenten samen met de provincie en havenbedrijf North Sea Port een overeenkomst ondertekend over de Moervaartvallei. Als compensatiegebied is de vallei cruciaal om de verdere ontwikkeling van de Gentse haven mogelijk te maken.

