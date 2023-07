Passant slaat queer-persoon neer op feestje in Gent: “Moeten we nu echt nog altijd bang zijn om wie we zijn?”

Gent heeft geen officiële reuzendra­gers, dus moeten die van Wetteren inspringen. “Hoog tijd voor een opleiding”

Vandaag wandelden 3 reuzen van de Korenmarkt naar het Sint-Baafsplein om er een danske te plaçeren. Onder die reuzen: officiële dragers, en die blijken zeldzaam te zijn. Tineke De Rijck moest ervoor naar Wetteren. “In Gent vind ik geen dragers”, zegt ze. En dat blijkt te kloppen. Danny (66), Johnny (41) en Glen (19) - vader, zoon en kleinzoon - Wauters en Kevin Eloot zijn de officiële dragers in Wetteren. “Daar hebben we reuzen die al meer dan 200 jaar oud zijn", vertellen ze. “Drager zijn zit in ons DNA.” Danny draagt al 40 jaar, zijn Johnny al 20 jaar, en diens zoon Glen startte vorig jaar. Kevin Eloot is er al 12 jaar bij, en daardoor ook zo goed als familie geworden. “Wat je nodig hebt om reuzendrager te worden? Een sterke rug, sterkte bovenbenen, en sterke armen", lachen ze. “Wij hebben nog nooit in een fitness gezeten, wij hebben onze eigen soort krachttraining met die reuze, die soms meer dan 100 kilo wegen. Al valt dat hier in Gent goed mee. Reus Eli weegt nauwelijks 50 kilo, reus Tjenne zelfs nog minder.” En waarom er in Gent dan geen dragers zijn? “Geen idee, het is precies dringend tijd om hier eens een opleiding te komen geven.” Zondag gaan de reuzendragers nog naar de hommage aan Walter De Buck op het Luisterplein om 14.30 uur, en naar Bal 1900 op de Kouter. “Als het niet regent tenminste", zegt Tineke De Rijck, “Want daar kunnen ze niet tegen.”