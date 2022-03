Parkje voor rusthuis De Liberteyt moet plaats maken voor sociale appartementen: “Laat de mensen toch genieten van hun oude dag”

Gent ‘Ongehoor­za­me’ hoogzwange­re vrouw krijgt enkele dagen voor ze bevalt van zoontje zweepsla­gen van haar man

Een Gentse man heeft zich schuldig gemaakt aan extreem partnergeweld. Een discussie over familieleden liep uit de hand, waarna hij een dik touw vastgreep en zijn hoogzwangere vrouw zweepslagen gaf. “Het mag een wonder heten dat het slachtoffer enkele dagen later beviel van een gezonde zoon", klinkt het bij het openbaar ministerie.

11 maart