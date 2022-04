Parket Oost-Vlaanderen seponeert klacht van verkrachting in Coyendanspark: “Gebrek aan bewijs”

De jonge vrouw en haar vriendin waren die zaterdagavond in oktober iets gaan drinken in een café op de Oude Beestenmarkt in Gent. Toen een van de twee terugkwam, nadat ze sigaretten was gaan halen in de nachtwinkel om de hoek, bleek haar vriendin spoorloos verdwenen.

De vrouw vond haar vriendin uren later terug in het nabijgelegen Coyendanspark. Ze was helemaal in de war en kon zich niet meer herinneren hoe ze daar beland was. De vrouwen deden hierop aangifte bij de Gentse politie. Volgens het slachtoffer moet iemand een verdovend middel in haar cocktail gedaan hebben waarna ze werd meegenomen naar het park en verkracht werd.