Parket onderzoekt vier verkrachtingen op Gentse Feesten

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt, samen met de Gentse politie, vier verkrachtingen op de Gentse Feesten. Die gebeurden allemaal in de buurt van de Vlasmarkt. Halverwege de feesten waren er al twee meldingen bij de politie binnengekomen, maar dat getal is ondertussen dus verdubbeld.

Tijdens de afgelopen Gentse Feesten werden er vier gevallen van verkrachting aangegeven. Het parket van Oost-Vlaanderen is, in samenwerking met de Gentse politie, een onderzoek gestart naar de feiten. Momenteel is er nog weinig informatie over de omstandigheden, maar volgens onze bronnen zouden de incidenten zich wel allemaal hebben voorgedaan in de buurt van de Vlasmarkt. Momenteel worden de mogelijke daders nog ondervraagd. Het parket kan enkel meegeven dat de onderzoeken lopende zijn.

De organisatie van de Gentse Feesten schenkt de laatste jaren extra aandacht aan de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. Zo is er sinds vorig jaar een meldpunt waar slachtoffers terechtkunnen. Vorig jaar kwamen er 45 klachten binnen, zowel over discriminatie, racisme als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook dit jaar was het meldpunt druk bezocht. Halverwege de feesten hadden zo’n dertig mensen beroep gedaan op het meldpunt. De politie noteerde toen twee meldingen van verkrachting en tien van aanranding. Daar zijn de laatste vijf dagen dus nog twee nieuwe meldingen van een verkrachting bijgekomen.

“Over het onderzoek zelf kunnen we niet communiceren", reageert waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen). “Voor het stadsbestuur is de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag een belangrijk thema. We doen er dan ook alles aan opdat dergelijke zaken gemeld en onderzocht worden. De onderzoeken lopen, het is nu aan het parket om zijn werk te doen.”

