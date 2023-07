Parket onderzoekt autobrand in Brugse Poort

KIJK. Hond Winston ‘s nachts achtergela­ten voor Gents dieren­asiel: “Is al het vijfde dier in tien dagen tijd”

Bij het dierenasiel van Gent is in de nacht van donderdag op vrijdag een hond achtergelaten in de gietende regen. In een filmpje tonen ze dat medewerkers het dier ‘s ochtends bij aankomst aantroffen in de binnentuin. Het asiel doet een oproep. “Besef wat de gevolgen zijn”, zegt verzorger Kevin Vankeirsbilck. Nadat het dier enkele testen heeft ondergaan, zal er meer duidelijkheid komen over zijn toekomst.