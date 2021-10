Parket bevestigt: Peuter (2) stierf na verslikking tijdens middageten op school in Gentbrugge

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Joeri Vermoesen staat met Gent Hawks trooste­loos laatste: “Bij aantal jongens is de mentali­teit ondermaats”

18 oktober Gent Hawks is ziek. Doodziek. Ook tegen Ieper konden de Stroppen geen zege behalen (58-66). Hawks staat na 4 wedstrijden troosteloos laatste in TDM1. Zonder zege, zonder vertrouwen. “De mentaliteit van sommige spelers is ondermaats voor tweede klasse”, poneert captain Joeri Vermoesen.