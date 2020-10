Parket bevestigt dat het overlijden van 32-jarige jogger een ongeval is

Gent Lichaam van vermiste jogger (32) teruggevon­den. “Tragisch ongeval tijdens het joggen aan de Leie”

18 oktober Het lichaam van de verdwenen 32-jarige jogger is zondagmiddag teruggevonden in de Leie ter hoogte van de Krommehamlaan in Sint-Denijs-Westrem. De man was sinds donderdagavond vermist nadat hij ging joggen in en rond de Blaarmeersen. Na verschillende zoekacties met speurhonden en een helikopter werd het lichaam van de man uiteindelijk teruggevonden.