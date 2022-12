Parkeren met vervuilende auto in Gentse parkeergarage: boete van 150 euro.

GENT 106 bestuur­ders lopen in het Gentse tegen de lamp met smartphone in de hand

Tijdens een actieweek tegen het gebruik van mobiele toestellen zijn in Gent 106 rijbewijzen ingetrokken. De actie was een initiatief van het Oost-Vlaamse parket. Over heel de provincie nam de politie 611 rijbewijzen in beslag.

