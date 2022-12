Papier raakt niet opgehaald in Ledeberg, personeelstekort bij Ivago sleept aan

Dat het bij IVAGO al even moeilijk is om de personeelspuzzel te leggen, mag duidelijk zijn. Op sociale media klagen buurtbewoners van de Veldwijk over een verstoorde papierophaling, die vrijdag normaal moest doorgaan. Dat gebeurde niet, Sandra Deneef van IVAGO wijt het probleem aan een aanhoudend personeelstekort. “Het klopt helaas dat er op enkele plaatsen geen papier is opgehaald. We hebben aan mensen gevraagd om hun papier binnen te halen en opnieuw aan te bieden bij de volgende beurt”. Voor de bewoners van de Veldwijk betekent dat helaas papier sparen, want pas half januari kan het papier opnieuw buiten gezet worden. “Het is helaas iets dat moeilijk in te halen valt”, klinkt het bij Ivago. Er zit dus momenteel niets anders op dan tot half januari te wachten.