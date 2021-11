Papa redt kindje (2,5) uit water tijdens Lichtfestival

Aan de Achterleie is het werk Bit.Fall te zien, waar letters geprojecteerd worden in een waterval. Het kind van 2,5 jaar oud ontsnapte even aan de aandacht van de ouders, en klauterde door de balustrade heen. Het viel in het water. De papa sprong het kind onmiddellijk achterna. Binnen de minuut stonden beiden terug op het droge. Gewond waren ze niet, maar wel onderkoeld. Het water in de binnenstad is immers ijskoud. Het duo werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up, maar ze bleken allebei - op een nat pak na - helemaal in orde.