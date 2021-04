Pallas of Volxus? Kunstencentrum Vooruit maakt twee mogelijke nieuwe namen bekend

Het is zover. Kunstencentrum Vooruit heeft twee mogelijke nieuwe namen bekend gemaakt. De afgelopen weken zaten medewerkers, artiesten, schrijvers, historici en vrijwilligers samen met experts. Ze gingen aan de slag met de meer dan 3.000 suggesties die via de site meerdaneennaam.be waren binnengelopen. Na veel wikken en wegen is een shortlist van 14 namen gedistilleerd, die na een interne stemming is teruggebracht tot uiteindelijk 2 namen.

“Er zijn ontzettend veel namen de revue gepasseerd”, legt woordvoerder Mieke Dumont uit “Een deel viel af omwille van juridische redenen, een deel viel af omwille van vervelende associaties, een deel viel af wegens onuitspreekbaar in een andere taal. Kortom het was een spannende en complexe oefening.”

Twee kandidaten

Het publiek kan nog tot woensdag 10 uur kiezen uit twee mogelijke nieuwe namen: Pallas of Volxus. “Pallas is Griekse godin van kunst en ambacht, én van strijdvaardigheid”, klinkt het. “Maar het is ook Paleis in het Gents. Een volkspaleis maar daarom niet minder grandioos. Het ‘feestlokaal van de werkende mens’. Of een ‘tweede living’ met veel kamers waar je je helemaal kan in verliezen. Pallas als perfecte mix tussen high & low culture, afhankelijk van het perspectief.”

Ook over de naam Volxus is goed nagedacht. Dumont: “Je hoort er nog ‘volkshuis’ in, toch wel het DNA van Vooruit. Maar het is ook een krachtig nieuw woord. Volxus heeft de potentie om snel als eigennaam een autonoom leven te leiden en te staan waarvoor Vooruit staat: een huis voor theater, dans, muziek, literatuur, nightlife en veel volk. Volxus is “volks” en ook “us”.”