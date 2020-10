‘Pak de makakken-incident’ beroert ook in Gentse gemeenteraad de gemoederen: “Racisme is altijd onaanvaardbaar”

GentIn de Gentse gemeenteraad is scherp gedebatteerd over een omstreden filmpje dat momenteel volop de ronde doet op sociale media. Bij een arrestatie op het Van Beverenplein in Gent zaterdagavond lijkt een agent “pak de makakken” te zeggen. De politie startte een onderzoek en burgemeester Mathias De Clercq vraagt om dat af te wachten. “Als zou blijken dat deze woorden toe te wijzen zijn aan politiemensen, dan strookt dat niet met de waarden van ons korps.”

Nadat het ‘Pak de makakken-incident’ op Facebook en Twitter druk werd gedeeld, heeft nu ook de Gentse gemeenteraad zich erover uitgesproken. Op beelden is te zien hoe een arrestatie op het Van Beverenplein in Gent uit de hand loopt. Jongeren beginnen luid te roepen en de politie zet honden in om hen te bedaren. Volgens Idries Bensbaho, de 23-jarige acteur die alles filmde en de beelden deelde, is duidelijk te horen hoe een agent “Pak de makakken” roept. Daarna zou hij zijn hond op de jongeman hebben losgelaten, waarna die hem beet op een gevoelige plaats.

Hoe de vork echt aan de steel zit, is voorlopig nog niet geweten. De politie liet weten dat ze onderzoek startten, al zette raadslid Tom De Meester (PVDA) het punt dinsdagavond alvast met hoogdringendheid op de agenda. “Ik ben enorm geschrokken over wat zich zaterdagavond afspeelde", zei hij. “Of de politieagent dan wel een omstander de uitspraken heeft gedaan, zal het onderzoek moeten uitwijzen, maar racisme is voor mij altijd onaanvaardbaar. Ook schrik ik van de vele reacties van andere mensen met een migratie-achtergrond. Ze herkennen zich in deze situatie. We moeten iedereen duidelijk maken welke impact racisme heeft.”

Geen proces voeren

Niet enkel de PVDA, maar ook alle andere partijen waren het erover eens dat nu vooral het onderzoek moet afgewacht worden. Zo riep Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V, op “om in gemeenteraad geen processen te voeren”. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vroeg dan weer om ook aandacht te hebben voor de aanleiding van het incident. “De politie was daar niet zomaar”, zei hij. “Er was een vechtpartij aan de gang tussen Turkse jongeren. Omdat de situatie uit de hand liep, riepen de agenten versterking. Dan pas kwam de hondenbrigade langs. Niemand stelt zich hier de vraag waarom de politie massaal aanwezig moest zijn. Maar o wee als er eens een fout woord gebruikt wordt.”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) gaf tot slot aan dat de zaak tot op de bodem uitgespit zal worden. Hij had reeds contact met de korpschef en vroeg om het incident prioritair te behandelen. “Onze stad is van iedereen”, lichtte hij toe. “Als zou blijken dat deze uitspraken toe te wijzen zijn aan onze politiemensen, dan strookt dat niet met de waarden van ons korps. Het is in ieders belang dat hier duidelijkheid over komt.”