“Pak de makakken”: Gentse politie start onderzoek na omstreden filmpje

19 oktober Stage lopen is niet alleen ontzettend leerrijk omdat je proeft van het échte werkleven, het kan ook een opstapje zijn naar een eerste job. Want als je begeleider ziet dat je heel wat in je mars hebt, zou dat wel eens kunnen leiden tot een aanwerving. Vijf mentoren onthullen aan Jobat.be wat je moet doen om op te vallen.