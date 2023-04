Paaltjes voor schoolpoort De Wijze Eik sluiten Eeklostraat af, buurt nu al misnoegd

Vier mannen plegen au­to-in­braak in Gentbrugge: “Deurbel van buurman heeft alles vastgelegd”

In de Robert Rinskopflaan in Gentbrugge hebben vier mannen zaterdag in de vroege uurtjes ingebroken in een wagen. Volgens het slachtoffer waren ze duidelijk op zoek naar cash geld. Ze gingen aan de haal met amper 15 euro.