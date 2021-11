OVERZICHT. Alles over het Gentse Lichtfestival, dat de komende dagen tot een miljoen bezoekers lokt

Gent De oplossing voor vergeetkou­sen en winkelchao­ten: deze OKay is áltijd open

In het buitenland is het al lang niet meer zo vreemd, maar in Gent is het helemaal nieuw: een volautomatische winkel, waar je - compleet met mandje - alles kan kopen, 24 uur op 24. Winkelpersoneel is er niet, behalve dan om geregeld rekken bij te vullen en te poetsen. Een smartphone met de Xtra-app (of een Xtra-kaart), en je kan aan de slag. De allereerste OKay Direct ligt in de Belfortstraat, en opent op dinsdag 9 november.

8 november