Overrompeling op tweede avond Lichtfestival: “We moeten ons ernstig de vraag stellen of zo’n evenementen nog kunnen doorgaan”, zegt prof. Molenberghs

GentDe tweede avond van het Lichtfestival in Gent lokte gisteren een massa mensen naar de stad. Uiteindelijk riepen de politie en het stadsbestuur zelf op om het centrum te mijden en een bezoek aan het Lichtfestival uit te stellen. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) stelt zich ernstige vragen bij dit soort evenementen: “Tegelijkertijd zijn er ziekenhuizen die bedden moeten sluiten omdat ze te weinig personeel vinden. We gaan meer dan waarschijnlijk naar 600 gevulde bedden op intensieve zorgen. Tegen die achtergrond moeten we ons ernstig de vraag stellen of zo’n evenementen wel kunnen doorgaan”, zegt hij bij HLN LIVE. Viroloog Marc Van Ranst laat dan weer weten weten dat het risico op besmettingen buiten klein blijft, maar waarschuwt ook: “Een deel van die menigte trekt nadien door naar de horeca en als er daar geen goede ventilatie is... dan wordt het gevaarlijk.”

Volledig scherm Erg druk in Gent op de tweede dag van het Lichtfestival. © Wannes Nimmegeers

Je leest alles over het Lichtfestival in ons dossier.

In het centrum van Gent was het gisterenavond koppen lopen. De eerste avond trok het festival al 140.000 bezoekers, en de tweede beloofde al vroeg op de avond nog drukker te worden.

Wie ‘s avonds nog Gent wou inrijden met de auto om het Lichtfestival te bezoeken, stond bijna voor een onmogelijke opdracht. Aan Flanders Expo en andere park&rides was er nog plaats, maar de parkings in het centrum van Gent waren allemaal volzet. Dat was al zo sinds 18 uur, hoewel het Lichtfestival maar om 19 uur startte. De bezoekers gingen ook duidelijk graag nog een hapje eten in het centrum voor ze het parcours van 7,2 kilometer afleggen. Overal stonden er wachtrijen aan restaurants.

Tegen 20 uur werd de B401 afgesloten aan de afslag Ledeberg waardoor het verkeer niet meer naar de Zuid kon. Nog geen uur later riepen het stadsbestuur en de politie op om niet meer naar het centrum van Gent af te zakken omdat het daar zodanig druk was geworden. Want niet alleen op het parcours van het Lichtfestival was het koppen lopen, ook op de omliggende straten was het druk.

“De deelnemers kunnen comfortabel het parcours volgen, maar het is verzadigd”, zegt schepen Annelies Storms. “Daarom roepen we op om niet meer naar Gent af te zakken en één van de volgende dagen het Lichtfestival te bezoeken. Uit veiligheidsredenen, om overcrowding te voorkomen.”

“Ik maak me geen zorgen om evenementen die buiten plaatsvinden”, zei viroloog Marc Van Ranst in een reactie aan onze redactie. “Het merendeel van de mensen had ook flink een mondmasker op. Maar natuurlijk blijft dat Lichtfestival niet buiten, hé. Een deel van die menigte trekt nadien door naar de horeca en als er daar geen goede ventilatie is... dan wordt het gevaarlijk. Ik merk ook hoeveel feestjes er de laatste tijd weer zijn. Het is daar dat het virus zich snel verspreidt.”

Ook professor Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) waarschuwt: “We weten dat een aantal steden zoals Leuven hun kerstmarkt hebben geschrapt. Jammer, maar ik denk dat dat in de huidige omstandigheden niet anders kan”.

Volledig scherm Naast het Emile Braunplein, dat niet eens op de officiële route ligt © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Lang aanschuiven voor Frituur Hooiaard, om 18.30 uur © Sabine Van Damme

Volledig scherm Aan alle restaurants stonden vanavond rijen © Sabine Van Damme

Volledig scherm De Limburgstraat, naast de kathedraal © Sabine Van Damme

Volledig scherm De Cataloniëstraat, naast de Sint-Niklaaskerk © Sabine Van Damme

Volledig scherm De Vlasmarkt vanavond, precies Gentse Feesten om 04 uur ‘s ochtends © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De kruising Reep - Keizer Karelstraat © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Druk aan de Lievekaai © Sabine Van Damme

Volledig scherm Druk aan de kathedraal in het Prinsenhof © Sabine Van Damme

Volledig scherm te druk in het Gewad © Sabine Van Damme

Volledig scherm druk in de Zonder-Naamstraat © Sabine Van Damme

Bekijk ook: