Overrompeling huisartsenwachtpost Gent-Scheldekracht tijdens nieuwjaarweekend blijft uit: “Maar nog steeds 30 procent meer telefoontjes dan vorig jaar”

Zo belden maar liefst 860 mensen in het kerstweekend naar de huisartsenwachtpost Gent-Scheldekracht. De post is een samenwerking tussen de zone Gent, met wachtposten in het UZ Gent en het AZ Sint-Lucas, en de zone Scheldekracht (Wetteren, Laarne, Wichelen, Melle, Merelbeke, Destelbergen, Lochristi en Overmere), met wachtpost in het ASZ in Wetteren. In de huisartsenpost kunnen mensen terecht die in het weekend of op een feestdag dringend een dokter nodig nodig hebben, maar van die dienst wordt er dus steeds vaker gebruik gemaakt. “Normaal is het rustiger met kerst, maar dit was de drukste kerst ooit", zegt coördinator Ann Bonte. “ Vorig jaar waren er van donderdag tot zondag 574 patiëntencontacten tijdens het kerstweekend. We weten dat mensen sinds de coronacrisis sneller naar de huisarts of een spoedafdeling gaan omdat het hen zo is aangeleerd, maar we waren totaal verrast door het aantal telefoontjes. Een arts had op kerstavond zelfs vijftig patiënten.