Overpoortstraat wacht niet langer, en gaat donderdagavond al ‘all the way’. “18 februari begint om 00.01 uur.”

Gent De Kijk van Kurt: “Vandalisme blijft vandalisme, welke reden men er ook aan geeft”

Vorige week werden in de Gentse LEZ een 200-tal SUV’s besmeurd met nepbloed en beplakt met een pamflet. Daarop stond te lezen dat SUV’s killers zijn in het verkeer. De actie werd opgeëist door het ‘activistisch collectief TOON en de lokale Anti-SUV-groep.’ Aan hun naam moeten ze nog werken, die bekt niet lekker weg. Ik dacht eerder aan ‘vandalistisch gespuis dat met z’n fikken van andermans gerief moet blijven.’ De hoofdidioot, naar verluidt iemand uit het krakersmilieu, gaf een interview aan de lokale pers. Hij deed dit gehuld in een zwarte hoodie en met z’n rug naar de camera’s. Hij oreerde dat SUV’s moordwapens zijn. Ervan uitgaande dat de man in zijn krakerspand niet over een vlotte internetverbinding beschikt, heb ik het even voor hem opgezocht. Ik vond een grafiek waarop af te lezen viel dat SUV’s vanaf 2005 populair werden in Vlaanderen. Een andere grafiek toonde aan dat het aantal verkeersdoden in die periode is gezakt van 588 naar 254 per jaar. Aan onze iets hogere auto’s zal het dus niet liggen. ‘Onze’ zeg ik, want ik heb er ook eentje. En die zit vol met snufjes om niet alleen mijn veiligheid te garanderen, maar ook die van de (zwakke) weggebruikers rondom mij. Een lid van de nepbloed-bende zou een zusje verloren hebben na een ongeluk met een SUV. Dat is intriest en wens je niemand toe. Auto’s besmeuren zal het meisje echter niet terugbrengen, noch zal het levens redden. En als iedereen zo gaat denken, dan worden binnenkort alle treinen, brouwerijen en tabakswinkels besmeurd. Het stadsbestuur veroordeelt de actie. Ik twijfel daar niet aan, ik verdenk niemand uit het schepencollege van vandalisme. Wel meen ik dat de op spits gedreven polarisatie – autobestuurders versus bakfietsers, diesel versus elektriciteit – gekken een reden geeft om tot actie over te gaan.

