Overpoortbomen blijken toch eerder struiken met een hek rond. “Dit worden de vuilnisbakken van de straat”

Op de toekomstbeelden die vooraf werden gemaakt, zag het er allemaal veelbelovend uit, een straat vol robuuste bomen. Uiteraard worden die klein aangeplant, en moeten ze groeien. Voorlopig zijn het dus vooral twijgjes, die in de Overpoort zijn gezet. Verrassend is echter dat er maar acht bomen werden gezet, al de rest wat werd geplant, valt eerder onder de categorie struik. Alle afgewerkte plantvakken werden - niet onlogisch uiteraard - daarna afgeschermd met een stevig hek, van zowat een meter hoog. Netjes, voorlopig toch. “Dit is gedoemd om fout te lopen", zuchten de cafébazen in de straat, die op woensdag een drukke feestnacht verwachten. “Dit worden de vuilnisbakken van de straat, en voor ons wordt het onmogelijk de vuiligheid daaruit te vissen.” De cafébazen tekenden maandag een charter waarin ze onder meer beloven om mee in te staan voor de netheid in hun straat, door voor eigen deur het vuilnis op te ruimen.