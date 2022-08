Overpoort zo goed als klaar voor terugkeer studenten: “De bomen zullen bestand zijn tegen de bijzondere omgeving”

Gent Glazenwas­ser Ronny (53) redde dame uit brandende woning: “Heel wat mensen stonden de brand te filmen”

Wie Ronny De Mulder (53) ooit tegenkomt op café, kan hem maar best een pintje trakteren. De ramenwasser uit Oostakker mag zich zonder blozen een held noemen. In mei vorig jaar redde hij in Wondelgem een vrouw uit een brandend huis. “Ik heb achteraf in mijn camionette zitten bleiten als een klein kind.”

