Overpoort heeft grote plannen: “Heropening discotheken op 1 oktober komt te laat voor studenten, maak van straat een evenement met Covid Safe Ticket”

Gent Mysterieu­ze kist met Lam Gods vastgeke­tend aan hek van Arsenaalsi­te, actievoer­ders vragen aandacht voor sociale woningen

15:21 De Rechtvaardige Rechters in ruil voor de Arsenaalsite, dat stelt een anonieme groep ‘kritische burgers’ voor. In de nacht van donderdag op vrijdag ketenden ze een kist met volgens hen het gestolen paneel van het Lam Gods in vast aan de poort van de site in Gentbrugge. Hiermee willen ze Stad Gent aanzetten om de site te onteigenen. Daardoor zou het perceel niet in handen komen van projectontwikklaars en zouden er sociale woningen gebouwd kunnen worden.