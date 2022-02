Overpoort gaat vannacht al feesten, en Gent laat dat toe. “Zo niet riskeren we een heel rumoerige nacht”

Of er deze nacht al mag gefeest worden of niet, is nog steeds niet duidelijk. Een week na de persconferentie over de versoepeling is er immers nog steeds geen Koninklijk Besluit waarin staat hoe en wat. Het lijkt duidelijk dat de regering ‘vanaf vrijdagnacht’ bedoelde, maar dat hebben ze in de Overpoort duidelijk anders begrepen. Want 18 februari begint echt wel om 00.01 uur , en dus gaan de cafés vanavond niet meer dicht. De studenten staan te popelen om eindelijk zwaar uit te gaan, het wordt sowieso een hete nacht daar in de Overpoort. Ook andere Gentse cafés zullen het sluitingsuur van middernacht vannacht niet meer toepassen. En de stad Gent laat betijen.

“Tot op heden is het onduidelijk wanneer code oranje ingaat, ik heb nog steeds geen nieuw Koninklijk Besluit gezien”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “De realiteit is dat er wordt gefeest en gedanst vanavond in onze Overpoort. De studenten zijn er. Het is start van tweede semester. Het zal dus ‘vollen bak’ zijn in Overpoort. Als de cafés moeten sluiten om middernacht, dan betekent dat dat er dan een massa volk op straat komt en dat de feestjes worden verdergezet op het openbaar domein of op kot, met alle overlast van dien. De politie is sowieso sterk aanwezig in de Overpoort om alles in goede banen te leiden en iedereen een veilige en aangename avond te bezorgen. Zij zullen op vannacht inschatten wat opportuun is. Als om middernacht nog alle studentencafés vol zitten, dan is ontruimen heel moeilijk, dan riskeer je serieuze conflictsituaties. We zullen hier dus pragmatisch te werk gaan en ons gezond verstand gebruiken, dit om de openbare orde te vrijwaren. Dat is uiteindelijk mijn taak als burgemeester. Zo niet riskeren we een heel rumoerige nacht en we willen iedereen vooral een veilige en aangename eerste uitgaansavond en nacht bezorgen in Gent.”