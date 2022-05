Overleden belleman Jempi krijgt eerbetoon in Gentse Feesten

Het was voormalige Feestenschepen Christope Peeters (Open Vld) die erop wees dat andere overleden iconen van de Feesten, zoals Walter De Buck, Luc De Vos en Eli De Rijck, altijd een passend eerbetoon kregen. “Ook voor Jempi gaan we dat doen”, belooft de nieuwe Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Hij was één van de steunpilaren van de Feesten, alleen al de opening van de Gentse Feesten zal raar zijn zonder zijn luide stem. Zijn bijdrage aan de sfeer rond de Gentse Feesten valt niet te onderschatten. Hij gaf de Gentse Feesten mee een smoel en een kop. We zijn samen met zijn familie aan het bekijken hoe en wanneer we een rouwhulde voor Jempi op poten gaan zetten, maar dat moment komt er zeker. We zullen dan terugblikken op zijn mooie carrière.”