Overgewaaid uit New York én nu in Gent: Jelle en Liesbeth openen ‘deli’ vlakbij Stadshal

Het is géén broodjeszaak, géén delicatessenwinkel en ook géén koffiebar. Gast Deli combineert een beetje van dat alles. De nieuwe zaak in hartje Gent opende donderdag de deuren. Zaakvoerders Jelle Hulstaert en Liesbeth De Wilde, beiden 37, laten Gast omschrijven als een deli.

“Steden als New York zijn al vertrouwd met dat concept”, weet Liesbeth. “We zijn open van de aperitief tot de late namiddag, maar zijn geen avondrestaurant. Klanten kunnen hier lunchen, of een broodje afhalen. Verwacht echter geen smos’kes. We hebben hier onze eigen bakkerij in de kelder.”

Zelfgemaakte pastasauzen

Het koppel kent inmiddels het reilen en zeilen van de Gentse horeca. Ze hadden eerder een restaurant in Oudburg en mikten daarnaast jarenlang op catering. Maar zoals bij veel ondernemers zette corona de zaken op z’n kop. “De catering viel haast volledig weg”, zegt Jelle. “We zijn op dat moment aan het bakken geslagen.”

“Ons concept draait voor een groot stuk rond brood”, vult Liesbeth aan. “Je zal hier ‘s middags bijvoorbeeld de betere croque kunnen eten. Maar we verkopen ook zelfgemaakte pastasauzen in glazen potten voor thuis of gekoelde flessen wijn om mee te nemen in de stad.”

Biologische materialen

Het pand is fijn bemeten. Er is binnen slechts plaats voor een vijftal tafeltjes. De ondernemers gebruiken de ruimte dan ook optimaal. “Begin februari kregen we de sleutel in handen”, zegt Jelle. “We hebben hier een dikke maand quasi dag en nacht verbouwd. Daarbij gebruikten we zo veel mogelijk biologische materialen: van kalkpleister tot leemverf.”

Na het harde labeur hoopt het koppel dat de zaak snel een vast waarde wordt in Gent. De locatie, vlakbij de Stadshal, kan alvast moeilijk centraler. “Voor een stukje mikken we op toeristen”, besluit Liesbeth. “Maar ook de gewone Gentenaar is meer dan welkom. We zitten recht tegenover het Gentse stadhuis. Voor de burgemeester is het alvast niet ver lopen (lacht).”

Gast Deli, Botermarkt 6, 9000 Gent. Telkens open van 11.00 uur tot 19.00 uur. Gesloten op maandag, dinsdag en zondag.

