Over en uit voor graffitiparadijs aan Dok Noord: grindbakken nu écht gesloopt

GentAan Dok Noord is de sloop gestart van de oude grindbakken. Het graffitiparadijs staat in de weg voor de bouw van een belangrijke nieuwe brug. Voor de buurt is het al de tweede gedoogzone die op korte termijn verdwijnt.

Het is sombere dag voor liefhebbers van graffiti in Gent. Aan Dok Noord is een groot deel van de grindbakken voor goed verdwenen. Op de locatie mochten kunstenaars vrij hun ding doen. Dat leverde door de jaren heen tal van pareltjes op, maar de bakken ruimen nu plaats voor de Verapazbrug.

Over die brug wordt al sinds de jaren ‘90 gesproken. Ze moet Dok Noord met de Afrikalaan verbinden en zo de Dampoort ontlasten. In de zomer van 2024 moeten de eerste wagens de overtocht maken. De Vlaamse overheid legt er maar liefst 19 miljoen euro voor op tafel.

Volledig scherm De muren vol graffiti verdwenen in een mum van tijd. © Wannes Nimmegeers

Keerzijde van de medaille: werken van artiesten als Bue The Warrior, Cee Pil of Klaas Van der Linden zijn nu voorgoed verdwenen. Voor de buurt is het al het twee graffitiparadijs dat op korte tijd tegen de grond ging. Vorig jaar werd de betoncentrale aan de overkant van het water al gesloopt.

Een klein stukje van de grindbakken, ongeveer een derde, blijft wel behouden. Ook is in de Koopvaardijlaan een lang stuk muur voorzien als nieuwe gedoogzone. Maar met de wagens die daar voorbij snellen en de structuur van de muur -baksteen- is het niet bepaald een evenwaardige vervanger.

