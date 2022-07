Oudste padelclub van het land viert feest: “Op 10 jaar tijd hebben we nog nooit problemen gehad met de buren”

GentFeest in Gent dit weekend want Padelclub 4U2 – de oudste padelclub van het land – bestaat 10 jaar. Toen ze van start gingen, had nog quasi niemand van padel gehoord. Toch was de club een instant succes, en vandaag is de sport niet meer weg te denken. “We waren geschrokken van de uitspraak in Brugge, wij hebben nog nooit problemen gehad met de buren”, klinkt het.

Padel is razend populair tegenwoordig, maar tien jaar geleden was dat anders. “Je had een veldje in Brussel, en dat was het”, herinnert Jana Bonnarens zich. Ze runt 4U2 al een paar jaar met haar vriend Nick Braet, maar het was haar vader Jan en zijn vriend Eric Vandenabeele die de club opgestart hebben. “Mijn papa en Eric hebben een vriend in Spanje waar ze elk jaar naartoe gingen. Padel was al groot daar en ze geraakten in de ban. Na een paar jaar zeiden ze: waarom beginnen we zelf geen club? Deze plek kwam vrij en de buurt wou een sportieve invulling behouden. Zo is de eerste padelclub van het land geboren.”

Er waren maar weinig Belgen die wisten wat padel was op dat moment, en toch werd de club al snel een succes. “Het eerste jaar hadden we toch al 250 leden. Het is snel gegaan dankzij mond-aan-mond reclame. Er zijn heel veel clubs bijgekomen sinds dan, maar we kunnen met trots zeggen dat wij de hype in gang hebben gezet in ons land. Vandaag krijgen we zeker duizend spelers per week over de vloer. We werken niet langer met een lidmaatschap, je kan gewoon een veldje boeken online.” De club is begonnen met 4 dubbelvelden en 2 enkelvelden, vandaag zijn er 8 dubbels, 1 enkel en er is ook een overkapping. “We zouden nog willen uitbreiden, maar hier is er geen plaats meer vrij. We denken regelmatig aan een tweede site, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor.”

Welkom in de buurt

4U2 viert haar tienjarig bestaan, net nu er controverse heerst rond een padelclub in Brugge. Daar waren buren naar de rechtbank gestapt wegens geluidshinder, waarop een rechter beslist heeft dat er niet meer gespeeld mag worden op zondag en ’s avonds. Wordt de beslissing niet nageleefd, dan moet de club per terrein en per overtreding een dwangsom van duizend euro betalen. “We waren geschrokken van die beslissing”, reageert Jana. “Op 10 jaar tijd hebben wij nog nooit problemen gehad met de buren, gelukkig.”

“We hebben natuurlijk het voordeel dat we hier al zo lang zijn, en dat er nog een parking en een straat tussen ons en de buren zit. Tegenwoordig worden er padelvelden naast de tuin van mensen gebouwd. We zorgen er ook voor dat onze veldjes het dichtst bij de buren wat vroeger sluiten, dat de lichten gedoofd worden, en we steken altijd een briefje in de bus als er wat te doen is.”

Zoals dit weekend, dan viert de club haar 10-jarig bestaan. Op zaterdagavond is er een barbecue en live muziek gepland, op zondag is er een receptie en opnieuw muziek. Iedereen is welkom om mee te genieten, of gewoon een potje padel te spelen - er zijn nog enkele velden vrij. Je kan zelfs leren van de pro’s want dit weekend gaan ook de eindrondes van het Belgisch kampioenschap Padel voor volwassenen en jeugd hier door. Er valt dus heel wat te beleven in Gentbrugge, en iedereen is welkom om mee te genieten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.