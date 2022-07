Oudste padelclub van het land viert feest: “In 10 jaar tijd hebben we nog nooit problemen gehad met de buren”

Padel is razend populair tegenwoordig, maar tien jaar geleden was dat anders. “Je had een veldje in Brussel, en dat was het”, herinnert Jana Bonnarens zich. Ze runt 4U2 in de Emanuel Hielstraat in Gentbrugge al een paar jaar met haar vriend Nick Braet, maar het was haar vader Jan en zijn vriend Eric Vandenabeele die de club opgestart hebben in 2012. “Mijn papa en Eric hebben een vriend in Spanje waar ze elk jaar naartoe gingen. Padel was al groot daar en ze geraakten in de ban. Na een paar jaar zeiden ze: waarom beginnen we zelf geen club? Deze plek kwam vrij en de buurt wou een sportieve invulling behouden. Zo is de eerste padelclub van het land geboren.”