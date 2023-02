Oudste kat van Gentse dierenasiel vindt eindelijk weer warme thuis: “Nu kan je elke dag al waggelend om aaitjes vragen”

“Of Marie de oudste kat is die we ooit opgevangen hebben? Dat weet ik niet zeker”, zegt Kevin Vankeirsbilck van het Gentse dierenasiel. “Af en toe komen er oudere katten binnen, zo hebben we momenteel een kat van 14-15 jaar, maar dat is eerder de uitzondering.”

Marie werd begin januari binnengebracht in het asiel nadat haar vorige baasjes haar bij de dierenarts hadden gelaten met knobbeltjes. “De baasjes wilden Marie doen inslapen, maar de dierenarts kon het niet over zijn hart krijgen. Hij heeft haar overgenomen, haar tumoren verwijderd en dan bij ons gebracht zodat ze een nieuwe thuis kan vinden.”

Quote We wilden Marie niet zomaar meegeven aan eender wie. We wilden ze pas laten gaan als we wisten dat ze ergens anders beter af was dan bij mij Kevin van dierenasiel

Alle aandacht krijgen

Kevins hart smolt meteen toen hij Marie zag. Gezien haar hoge leeftijd besloot hij om haar persoonlijk op te vangen tot er goede kandidaten langskwamen om haar vast op te vangen. “We wilden Marie niet zomaar meegeven aan eender wie. We verkozen baasjes die wisten hoe ze met een kat van 18 jaar moeten omgaan, want dat is niet zomaar een kat. Ze mogen die niet zomaar oppakken ofzo. We wilden ze pas laten gaan als we wisten dat ze ergens anders beter af was dan bij mij. Een thuis waar ze alle aandacht kreeg en die niet moest delen met een andere kat.”

Volledig scherm Marie bij Kevin thuis. © Dierenasiel Gent - Kevin Vankeirsbilck

Instagrampagina

Ondanks Marie haar hoge leeftijd, werden nogal wat aanvragen ingediend om haar te adopteren. Emilia en Aidan, twee studenten die samenwonen in Gent, werden eruit gekozen als de perfecte baasjes. “Het was meteen duidelijk dat ze veel van katten kennen. Ze hadden ook bewust de beslissing gemaakt om een oudere kat in huis te halen, ondanks de kans dat ze niet meer zo lang zal leven, omdat ze doorgaans rustiger zijn. Toen ze filmpjes en foto’s zagen van Marie, waren ze meteen verkocht.”

Een week geleden haalde het duo Marie op om haar mee te nemen naar haar nieuwe thuis. De studenten maakten meteen ook een Instagrampagina aan om haar fans op de hoogte te houden van haar avonturen en haar welverdiend pensioen. “We gaan je missen, Marie, ons omaatje”, zegt Kevin nog. “Maar we zijn ongelooflijk blij dat je een thuis gevonden hebt. Waar je elke dag al waggelend om aaitjes kan vragen.”

Marie vond een thuis, maar er zijn nog genoeg katten die nog steeds wachten op een gouden mandje. Op de website van het dierenasiel vind je een overzicht van alle katten (en honden) die nog steeds beschikbaar zijn voor adoptie hunkeren naar een warme, vaste thuis (ondanks dat ze zo goed als mogelijk verzorgd worden door de vrijwilligers).

LEES OOK:

Volledig scherm Marie in het dierenasiel. © Dierenasiel Gent - Kevin Vankeirsbilck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.