Ouders van doodgeboren tweeling trekken naar rechtbank nadat kindergraf plotseling verdween: “We willen opgraving voor DNA-staal”

Gent Wie herkent knullige dieven? Duo steelt laptops en smartpho­nes uit Gentse elektro­zaak ter waarde van 30.000 euro

De federale politie is op zoek naar twee dieven die in de nacht van 10 op 11 februari van dit jaar inbraken in een elektrozaak aan de Zwijnaardsesteenweg in Gent. De daders kwamen binnen via een zijpaneel van de glazen deur en gingen aan de haal met laptops en smartphones, alles samen zo’n 30.000 euro waard.

6 december