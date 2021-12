Ouders van doodgeboren tweeling trekken naar rechtbank nadat hun graf plotseling verdween: “We willen opgraving voor DNA-staal”

Gent BINNENKIJ­KEN in het nieuwe gastenhuis van Edgar Kaasbar: “Uiteraard zorgen we voor een selectie kazen bij het ontbijt”

Edgar kaasbar is al vier jaar een begrip in Gent. Vlak naast het restaurant in de Steendam hebben kaasmeester Eline Goossens (29) en meubelontwerper Steven Gosseye (34) nu ook een hotel geopend met zes kamer, en wij mochten een kijkje nemen. Nog voor we door de deur wandelen waren we van één ding al zeker: het ontbijt moet hier heerlijk zijn.

