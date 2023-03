Ouders gefrustreerd over verwarrende communicatie in stadsopvang: “Vijf dagen aangekondigde staking, zoek daar maar opvang voor”

Deze week wordt er in de openbare sector actie gevoerd en op vrijdag zal dat voelbaar zijn door stakingen. In de kinderopvang bijvoorbeeld. Al leek het voor ouders in de Gentse stadsopvang alsof er de hele week acties nauwelijks opvang zou zijn. Vakbond ACOD heeft begrip voor de frustratie van ouders en spreekt van fout gelopen communicatie.

Op vrijdag staken de openbare diensten, maar dat is niet de enige dag dat papa Maarten voor zijn drie kinderen opvang moest vinden. “Wij kregen erg verwarrende communicatie, over 3, dan 4 of zelfs 5 stakingsdagen, maar uiteindelijk bleek de stibo van ons jongste kind vrijdag en één extra dag over te gaan tot actie. Dat is erg frustrerend. Het voelt ook alsof dat de laatste jaren erger wordt. En luistert de politiek zelfs naar de grieven van de begeleiders? Dat er een probleem is, willen we goed geloven. Maar op deze manier communiceren, is eigenlijk onaanvaardbaar. Al vrezen we dat één en ander ook afhangt van de leiding van de stibo in kwestie”.

Opvang of niet?

Een vergelijkbaar verhaal horen we bij mama T., wiens driejarig zoontje naar een andere kinderopvang van de stad gaat. “Eigenlijk zijn we zeer tevreden van de communicatie van de crèche zelf. Het is ook maar goed dat die prima verloopt, want van de stad uit kregen we eerst een waarschuwing over een actie op 6 en 13 maart. Die mail kwam ruim op voorhand. De stibo liet vervolgens meteen weten dat er enkel in de namiddag géén opvang zou zijn”.

Maar nadien gaat het mis. “Er volgde een hele resem mails: op 6 maart een mail over een mogelijke staking op 8 maart, een mail op 7 maart over een extra stakingsdag op 9 maart. Opnieuw kwam er uit de stibo zelf meteen een opvolgmailtje met de specifieke sluitings- en opvolgmogelijkheden. Daar hebben we geen klachten over. Dat gezegd zijnde: het begint frustrerend te worden”.

Samenvallende acties

Dirk Van Himste van ACOD Oost-Vlaanderen erkent dat er talloze vergelijkbare klachten zijn binnengekomen. “Dit is frustrerend voor ouders en we willen deze fout ook erkennen”, klinkt het. “Ieder werkende mens kan staken en volgens dit sociaal recht is staken dan ook een keuze van het individu. Het brengt helaas ook altijd ongemakken met zich mee en wij hebben daar veel begrip voor.”

De chaos lijkt echter ontstaan te zijn door clashende acties en voorzichtigheid. Zo deed ACOD een stakingsaanzegging van 6 tot 10 maart - omdat de hele openbare sector staakte. Een week omdat er acties zouden georganiseerd worden en individuele vakbondsleden dus konden staken. “De nadruk moest echter liggen op 10 maart, vrijdag dus”. Stad Gent wilde vermijden dat ouders voor gesloten deuren zouden staan en stuurde daarom die mail. Nadien tekenden ook het ACV en VSOA een stakingsaanzeg in, waardoor er opnieuw extra communicatie volgde.

Opvang onder druk

Frustrerend dus, want veel ouders zorgden voor opvang in hun directe netwerk. “Maar als je telkens verlofdagen moet nemen, grootouders optrommelen of in je netwerk een babysit zoeken voor een stakingsdag die er geen is, dat is onhoudbaar. Dan is er eigenlijk geen betrouwbare kinderopvang”, klinkt het bij de ouders. Het contrast met het aantal effectief gesloten crèches is inderdaad groot. Vijf aangekondigde stakingsdagen resulteerde vooralsnog in 3 (dinsdag), 1 (woensdag) en 0 (donderdag) gesloten stibo’s.

Toch klinkt er veel begrip voor de kinderopvang zelf. “Zij verrichten goed werk, al zijn ze duidelijk met te weinig en is de druk te groot”, zegt Maarten. Dat baart hem zorgen. “Soms zitten de kindjes niets te doen of merken we dat er veel personeel staat dat nog in opleiding lijkt te zijn. Terwijl de politieke reactie op deze stakingen uitblijft.”

Bij schepen van Onderwijs Evita Willaert klinkt er begrip voor zowel de actie als de frustratie van ouders. Willaert kijkt vooral naar Vlaanderen om het nijpend personeelstekort in de sector op te vullen. De vakbonden van de openbare diensten riepen op tot een actieweek. We zien dat er stakingsbereidheid is in de kinderopvang, hoewel deze algemene stakingen duidelijk minder worden opgevolgd dan een specifieke staking in de kinderopvang zoals bijvoorbeeld in december 2022"

Meer kinderbegeleiders?

“We begrijpen heel erg dat dit voor ouders bijzonder moeilijk is en dat hen een grote inspanning wordt gevraagd. Het is ook zo dat ouders deze week veel verschillende stakingsaanzeggingen te verwerken kregen. Zelfs al leidt dat finaal niet tot een staking en dus tot een sluiting van hun opvang, ze ervaren wel de spanning dat hun crèche mogelijks niet open zal zijn en ze dus een alternatief zullen moeten organiseren. Als werkgever zet de Stad Gent hard in op het verlagen van de werkdruk in de kinderopvang door heel wat maatregelen te nemen. Zo beperken we het aantal kinderen per begeleider, werven we personeel aan via verschillende kanalen en dragen we goed zorg voor de medewerkers in onze opvanglocaties.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.