Oudere vrouw omgekomen bij uitslaande brand in Wondelgem: “Haar dochter werd via het raam gered”

Gent Er is weer leven in het gerestau­reer­de kasteeltje aan Maria Middelares: restaurant Sensum geeft startschot op terras

17 mei Makkelijk bereikbaar, veel parkeerplaats en een sprookjesachtig decor. De nieuwe Gentse parel Sensum is sinds vandaag open, al is het dan voorlopig alleen buiten. Nieuw zijn ze niet, gastrvouw Deborah Hellburg en chef-echtgenoot Maurice de Jaeger. Sensum was een topper in Knokke, en verkast nu naar Gent. “Het doet ons een beetje pijn om voorlopig enkel buiten te werken, want we hebben vijf jaar aan dit project gewerkt.”