Oude wagen staat wel heel slecht geparkeerd: "Twee plaatsen en twee laadpalen geblokkeerd”

Gent De lievelings­plek­ken van KAA Gent-spe­ler Matisse Samoise (20): “Ik ga zelden op café, ik ga veel liever op restaurant”

Af en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we haar of hem naar hun lievelingsplekken in de stad. Deze keer troont Matisse Samoise (20), voetballer bij KAA Gent, ons mee door zijn Gent. De stad waar hij geboren is, waar hij opgroeide en waar hij schittert.

3 oktober