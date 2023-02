Oude Houtlei onderbroeken: spelfout op verkeersbord werkt op de lachspieren

Fouten op verkeersborden komen al eens voor, maar soms zijn ze ook gewoon echt grappig. Zoals het bord dat aangeeft dat de Oude Houtelei onderbroken zal zijn op 23/2, of eerder: onderbroeken. Het kàn natuurlijk ook zijn dat er morgen een onderbroekendéfilé plaatsvindt in de Oude Houtlei, of zelfs dat er een merk van onderbroeken met de naam ‘Oude Houtlei’ gelanceerd wordt. In Gent weet je immers nooit. In elk geval, wie geen onderbroeken wil tegenkomen, volgt best de omleiding.