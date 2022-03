Oude garage in Sint-Amandsberg verdwijnt voor sociale woningen: “Hoge nood in onze stad”

GentSint-Amandsberg is een nieuwbouwproject met tien kwalitatieve sociale woningen rijker. WoninGent huldigde de woningen dinsdag officieel in. En de eerste bewoners? Die komen uit de Sint-Bernadettewijk.

Waar tot enkele jaren geleden nog garage Leo te vinden was, strijken binnenkort tien gezinnen neer. Sociale huisvestingsmaatschappij ABC kocht het gebouw in Sint-Amandsberg vijf jaar geleden en liet het slopen. Vandaag staat er een appartementsgebouw met tien sociale woningen. Al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen.

“Dat was exact onze bedoeling", zegt ingenieur-architect Jeroen Jonckheere trots. “Dit moest een gebouw zoals alle andere worden. In totaal is er bijna 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in dit project. Binnen dat budget haalden we het onderste uit de kan. Zo liggen er zonnepanelen op het dak en hergebruiken we het regenwater.”

In april moeten de eerste bewoners in hun appartement trekken. Vier gezinnen komen uit de Sint-Bernadettewijk. Daar worden de verouderde sociale woningen binnenkort gesloopt, wat veel protest uitlokte. “De Bernadettewijk ligt hier vlakbij”, zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent. “Hier bieden we hen een kwalitatieve woning aan.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Archiefbeeld: deze vervallen garage stond enkele jaren geleden nog in de Halvemaanstraat, maar intussen verrees er een sociaal appartementsgebouw. © Wannes Nimmegeers

Grootste Gentse speler

Het gebouw in de Halvemaanstraat is het eerste project van ABC dat sinds de overname door WoninGent wordt opgeleverd. De sociale woonmaatschappij ging enkele maanden op in de grootste Gentse speler. Door wanbeheer lag ABC op apengapen, WoninGent probeert nu de situatie recht te trekken.

“Door onze samensmelting voden we een oplossing voor een tiental bouwprojecten die ABC in Gent lopen had”, zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent. “We vermeden dat er projecten stilvallen of vertragingen oplopen. Er is immers een hoge nood aan sociale huurwoningen in onze stad.”

LEES OOK