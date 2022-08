Oudburg- en Patersholfeesten van start onder een blakende zon

“Goeie Oudburfiesten!”: de Belleman gaat van het Zuivelbrugje naar het Sluizeken met de dekenij, schepen van Handel en Puur Gent-voorzitter Sofie Bracke (Open Vld) en de eerste feestengangers. Want vanavond gaan de Oudburgfeesten én de Patersholfeesten (voor wie het verschil wil maken) van start. Vooral die eerste hingen even aan een zijden draadje: door corona is er twee jaar lang geen geld binnengekomen en enkel door een steuntje van Puur Gent wordt er nu toch gefeest aan 't Sluizeken.

Die herbruikbare bekers kan je trouwens in de hele straat omwisselen, net zoals op de Gentse Feesten betaal je 1 euro per stuk, met uitzondering van Duvelglazen. Die kosten je twee euro waarborg per exemplaar. Om half zeven staat de eerste band geprogrammeerd, dan zal het feest losbarsten, al houdt de felle warmte de vroege bezoekers duidelijk nog tegen. “Geen erg, het motto is eerst shoppen, dan een koffietje, een fondke en een drankje en een dansje”, legt de organisatie uit. Gezapig het laatste stuk van de zomer in: het wordt een zalig lang weekend in het Oudburg.