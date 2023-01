Oud-schermgezichten van AVS blikken terug: “Alsof ik elke dag naar de Chiro ging, maar dan om steengoede tv te maken”

Vlaanderen Regen veroor­zaakt plaatselij­ke overschrij­din­gen van alarmdrem­pel

Door de overvloedige regen van donderdag en afgelopen nacht zijn op een aantal waterlopen in Vlaanderen de prewaakdrempels overschreden. In het Beneden Scheldebekken is op de Durme afwaarts Lokeren de alarmdrempel overschreden, de tendens is er momenteel licht stijgend. Langs het kanaal Gent-Oostende zijn er drempeloverschrijdingen, met alarmniveau in Varsenare. Vrijdag wordt overwegend droog, zaterdag volgt een nieuwe neerslagzone met 10 tot 20 millimeter, zo geeft Waterinfo.be aan.

