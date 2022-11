Oud-rector Andreas De Leenheer overleden

Andreas De Leenheer werd eerst hoogleraar aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen maar stapte in 1997 over naar het bestuurlijke gedeelte van de UGent. Van 1997 tot 2001 was hij vicerector aan de zijde van Jacques Willems. Hij volgde Willems vervolgens op in 2001. Nadien nam Paul Van Cauwenberge de fakkel over.

Eén monument in Gent is een blijvende herinnering aan De Leenheer: de Boekentoren. Die ‘baken van wijsheid’ was tijdens zijn legislatuur als rector al in verval, hij pleitte voor renovatie. Dat lukte: op zijn allerlaatste raad van bestuur raakte het budget goedgekeurd. 17 jaar later is de Boekentoren nog steeds een symbool voor de universiteit in Gent.