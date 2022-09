Organisator Gentse Winterfeesten niet van plan om ijspiste te schrappen. “Met modern materiaal valt verbruik best mee”

600 vierkante meter

De ijspiste schrappen omwille van de gestegen energieprijzen wil Goekint niet doen. “In 2020 en 2021 konden we geen Gentse Winterfeesten organiseren. In 2020 was er niks, in 2021 was er wel een ijspiste. Wij werken steeds met de meest geavanceerde apparatuur. Dat kan, omdat we huren bij de grootste spelers op de markt. Die gebruiken die apparatuur om grote gebouwen zoals ziekenhuizen te koelen in de zomer, overal ter wereld, op momenten dat de vaste airco in onderhoud moet. In de winter wordt die machinerie dan ingezet voor bijvoorbeeld onze ijspiste. Omdat die grote spelers altijd investeren in het beste materiaal, en met dank aan de technologische vooruitgang, is het verbruik voor een ijspiste de voorbije jaren drastisch gedaald. In 2021 bijvoorbeeld was ons verbruik nog slechts een derde van wat het in 2019 was. We hebben toen 3 kleinere machines gezet, in plaats van één grote.”