Organisator (39) van seksfeestjes krijgt celstraf van één jaar en boete van 28.000 euro: “Hij verdiende 82.000 euro in vijf jaar”

Gent Illegale man (36) uit Ledeberg maakt fles Ricard soldaat, bespuwt buurvrouw en weigert agente te woord te staan

16 april Een 36-jarige man moest zich voor een resem inbreuken verantwoorden in de Gentse rechtbank. De beklaagde, die illegaal in ons land verblijft, had eind maart van dit jaar zijn buurvrouw bespuwd en toen de politie arriveerde weigerde hij een vrouwelijke agente aan te spreken. In zijn dronken bui riep hij ook nog naar een vrouw op straat dat ze lesbisch is. Hij riskeert een celstraf van 8 maanden.