Organisatie Gent Smaakt tevreden: “Dit was een van onze beste edities”

Druk, drukker, drukst. “Het was inderdaad het hele weekend lang over de koppen lopen", zegt een tevreden organisator Sandra Van Steenkiste. “Zelfs op zondag, toch een stuk minder qua weer, was het de hele dag gezellig druk. Het heeft een uur lang geregend, en dan schuilden de mensen onder de Stadshal. Ik dacht dat het daarna gedaan zou zijn, maar dat was niet zo. De mensen kwamen na de regen terug, en zelfs bij sluitingstijd om 21 uur was er nog veel volk aanwezig.”

Toch ontkent Gent Smaakt niet dat er verbeterpunten zijn. “Dat waarborgsysteem voor de glazen, dat moet volgende keer beter. Het was voor ons de eerste keer, en makkelijk is dat niet. Omdat er ook standhouders waren die drank schonken, waren er meer dan 30 soorten glazen in omloop. Bovendien vroeg iedereen zijn waarborg in cash terug, wat de eerste dag voor problemen zorgde. Maar terugbetalen met Payconiq is technisch nog niet mogelijk. Ook gaan we volgende keer beter aangeven dat je aan de standen ook met Payconiq kan betalen, en dus geen jetons hoeft te kopen. Vooral voor buitenlanders was dat onduidelijk.”

Maar over het algemeen was het dus een heel goede editie. “Eén van de beste ooit zelfs", glundert Van Steenkiste. “Ook de mensen waren heel tevreden.” Gent Smaakt haalde de openbare aanbesteding binnen, en mag ook de komende twee jaar exclusief een culinair festival in het centrum organiseren. Er is ook een optie om die gunning met 2 jaar te verlengen.