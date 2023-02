Ordinair rijhuis in rustige woonwijk aan UZ Gent blijkt al vier jaar actieve cannabisplantage te zijn met 400 planten

Gent Vrachtwa­gen van Delhaize rijdt voor zoveelste keer in gevel van meubelwin­kel Ihlas Home tijdens manoeuvre­ren

Familiebedrijf Ihlas Home, gevestigd in de Wondelgemstraat en gespecialiseerd in decoratie en meubels, is al meer dan 30 jaar een vaste waarde in Gent. Anderhalf jaar geleden openden ze zelfs een tweede vestiging, naast de Proxy Delhaize op de Brugsesteenweg. De vrachtwagens die de supermarkt bevoorraden, zorgen echter voor problemen.

31 januari