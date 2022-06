Orchideeënkwekerij Petrens sluit na 135 jaar de deuren: “Klimaatverandering maakt het almaar moeilijker om goede planten te kweken”

“Het blijft een populaire plant, en toch is de toekomst niet zo rooskleurig”, zegt Anna-Marie Olivier die Petrens samen met haar man Dirk, haar dochter Herlinde en haar zoon Hendrik runt. De kwekerij is niet minder dan 135 jaar oud, wat haar één van de oudste ter wereld maakt. “Waar nu de Carrefour is in Sint-Denijs-Westrem, stond vroeger een kasteel: Steppestede. In 1887 bouwde graaf Joseph de Hemptinne daar een serre aan, om tropische vissen en orchideeën te verzamelen. Later kwamen daar nog serres bij. De overgrootvader van mijn man, Aimé De Coninck, was chef de culture.”