Opvallende beelden tonen hoe Gentse dj TLP/Troubleman opgepakt wordt na nachtje stappen: “Jullie motherfuckers zouden zich moeten schamen”

De gemiddelde Vlaming kent TLP dankzij Filip Kowliers hit ‘Min Moaten’, waarin hij omschreven wordt als ‘de Gentse pornoking’. Maar wie iets meer thuis is in hiphopmiddens weet dat de man een levende legende is in het genre. De Tieltenaar startte zijn carrière als rapper en schopte het in 1992 met de Brugse formatie Rhyme Cut Core tot in de finale van Humo’s Rock Rally. Ook was hij te horen op de platen van ’t Hof van Commerce. De voorbije decennia maakte hij vooral furore als dj. Hij was jarenlang resident-dj in de Gentse Culture Club en in La Rocca in Lier, had een radioshow op Studio Brussel en trad op van Tokio tot in New York. Sinds zijn 17 jaar woont hij in Gent.