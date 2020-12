Opruimwerken Romakamp kosten stad Gent meer dan 70.000 euro, Vlaams Belang reageert onthutst: “Waarom moet de vervuiler niet betalen?”

Gent Zo ziet het vernieuwde STAM eruit: “Luchtfoto van Gent scherper dan ooit en meer aandacht voor vrouwen”

3 december Het stadsmuseum STAM vierde in stilte zijn tiende verjaardag. In de sluitingsperiode is het populaire museum helemaal omgebouwd. De geschiedenis van Gent is niet herschreven, maar wordt wel helemaal anders gebracht, met meer interactie, met meer aandacht voor minderheden en vrouwen, en met leuke objecten. Van een speelgoedsoldaatje uit de middeleeuwen tot een stuk van het E17-brokkelviaduct, vanaf maandag is het allemaal te zien - op afspraak - in het STAM 2.0.