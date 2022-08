Oprit E40 in Zwijnaarde gaat tijdelijk dicht: “Verkeer op de E40 vlotter laten verlopen en de fietsveiligheid op de N60 verbeteren”

“Het afsluiten van de oprit richting Brussel komt er omwille van de veiligheid op de E40 en de N60", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Om de veiligheid en vlotheid van het verkeer op een snelweg te garanderen is de stelregel dat op- en afrittencomplexen zich minstens 8 tot 10 km van elkaar bevinden. In Gent is dat met de complexen Merelbeke, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Drongen al niet het geval. Dat zorgt voor veel weefbewegingen tussen verkeer op de snelweg en in- en uitvoegend verkeer en dus voor verkeersonveiligheid. Het vroegere complex op de N60 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem zorgde voor extra turbulentie in die verkeersstroom. Daarom dat de afritten naar de N60 en de oprit richting Oostende al in het verleden werden afgesloten. Dat de oprit richting Brussel nog lange tijd behouden bleef, was omdat het complex R4 met N60 onvolledig was. Deze missing link werd intussen echter gerealiseerd en de oprit zal nu dus — met tijdelijke middelen — worden afgesloten. Wat de impact daarvan op het verkeer is, zal worden gemonitord.”

Veiliger fietsen op de N60

Het afsluiten van die oprit moet er bovendien voor zorgen dat fietsen op de N60 veiliger wordt. Het auto- en vrachtverkeer moest — om de oprit naar de E40 te nemen — sowieso het fietspad dwarsen. Dat is altijd een risico, waarbij de zwakke weggebruiker het onderspit delft als het misloopt. “Verkeersveiligheid is voor mij een topprioriteit”, zegt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld). “Gezien de vele fietsers langs de N60 en de schoolomgeving in de buurt, werd gezocht om de bestaande conflictsituaties te verbeteren. Met deze maatregel willen we het voor de fietser veiliger en comfortabeler maken, zeker wat betreft het woon-schoolverkeer. Het proefproject met het tijdelijk sluiten van de oprit is een eerste stap.” Het is dus duidelijk de bedoeling dat dit tijdelijk project een definitief karakter zal krijgen.

Alternatieven

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zal er alleen de eerste dagen wat hinder zijn, omdat mensen nu eenmaal gewoontedieren zijn. “Voor het verkeer dat nu de oprit gebruikt, zijn er voldoende alternatieven. Het verkeer dat nu vanaf de N60 de oprit naar de E40 neemt, zal in de plaats de oprit naar de R4-buitenring kunnen nemen om vandaar naar de E40 in Merelbeke te rijden. Voor het bereiken van Zwijnaarde is er geen verschil, voor het wegrijden van Zwijnaarde naar het hoger wegennet is er de mogelijkheid om ofwel via de R4- buitenring naar de E40 te rijden, ofwel via de N60 naar de oprit van de E17 in De Pinte te rijden.”

