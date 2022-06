Oprichter van chatlijn voor studenten Jarne (23) is Student van het Jaar: “Mooie erkenning, nu nog mijn bachelor afronden”

GentJarne Ghijsels (23) werd zopas uitgeroepen tot ‘Student van het Jaar’. De bio-ingenieur in wording heeft mee een chatlijn voor studenten opgericht. Voorlopig is die alleen toegankelijk voor studenten van de UGent, maar vanaf volgend academiejaar zullen alle Gentse studenten er terechtkunnen met hun zorgen.

De concurrentie was niet mals, maar Jarne Ghijsels stak er toch net dat tikkeltje bovenuit. “Hij heeft bakens verzet op het vlak van mentaal welzijn”, zei schepen van Jeugd, Hafsa El-Bazioui, bij de uitreiking van de prijs. “Door een chatlijn op te richten voor en door studenten.” Het platform – vernoemd naar de Griekse godin van de pijnverzachting: Epione – is sinds november raadpleegbaar. Voorlopig kunnen enkel studenten van de UGent er terecht, maar vanaf volgend academiejaar staat het open voor alle Gentse studenten.

“Ik merkte dat heel wat studenten nood hadden aan luisterend oor”, vertelt Jarne. “De pandemie legde extra druk op hen, er was meer vraag dan aanbod. Dus hebben we ons licht opgestoken bij bestaande hulplijnen zoals Awel en Zelfmoordlijn, zodat we zelf aan de slag konden. We runnen de chatlijn nu met een stuk of 30 vrijwilligers, allemaal studenten, die allemaal een opleiding hebben gevolgd bij Awel. De helft studeert psychologie, maar er zitten ook een paar ingenieurs en taalstudenten bij.”

Student van het Jaar

De chatoperatoren luisteren vooral naar hun medestudenten. Wanneer het nodig is, verwijzen ze door naar professionele hulpverlening. “Wij zijn een eerste opvangnet. Nu krijgen we veel berichten van studenten over studieproblemen of een slecht examen, maar evengoed over problemen thuis.” De gesprekken gebeuren volledig anoniem. De operatoren weten niet of ze een man, vrouw of non-binair persoon voor zich hebben, in welk jaar of studierichting ze zitten. Om de drempel zo laag mogelijk te houden.

Volledig scherm Student van het Jaar, Jarne Ghijsels, en schepen Hafsa El-Bazioui. © Jill Dhondt

De chatlijn is enkel ’s avonds raadpleegbaar, aangezien het op studenten draait die ook lessen en examens hebben. Jarne is bovendien nog beleidsverantswoordelijke bij de Gentse Studentenraad, en lid van de taskforce dat grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven wil bestrijden. Het is een wonder dat hij nog tijd heeft voor zijn studies. Het engagement druipt ervan af. Vandaar dat hij verkozen werd tot Student van het Jaar. “Ik heb de chat niet opgericht om een prijs te winnen, maar het is wel een fijne erkenning natuurlijk. Voor het werk dat we doen. Nu nog mijn bachelor afwerken”, grinnikt hij.

Laureaten

De titel van Student van het Jaar wordt elk jaar uitgereikt. “Alle hoge onderwijsinstellingen in Gent kunnen studenten aandragen, de Jeugddienst kiest er negen uit”, vertelt schepen El-Bazioui. “Eén daarvan wordt verkozen tot Student van het Jaar, drie andere tot laureaat. Op basis van de maatschappelijke impact die ze hebben op hun instelling of de stad, maar ook omdat ze een inspiratie zijn voor andere studenten. Gewoonweg: studenten die het verdienen om in de bloemetjes gezet te worden.”

De drie laureaten van dit jaar zijn Maxiem Geldhof, Beatrice Constantin en Ines Eeckhout. Maxiem is de drijvende kracht achter de website waar alle bloklocaties in Gent opgesomd staan, waar studenten ook meteen een plekje kunnen reserveren. Beatrice was jarenlang muziekleerkracht in Roemenië, tot ze op latere leeftijd naar België verhuisde. Hier volgde ze een opleiding Verpleegkunde, terwijl ze zorgde voor haar kinderen. “Ze is een voorbeeld van veerkracht”, zei schepen El-Bazioui. Student Industrieel Ingenieur Ines werd geprezen voor haar inzet voor het milieu en de woonproblematiek in Gent. “Ik ben ongelooflijk fier op onze Gentse studenten”, zei El-Bazioui nog. “Er wordt vaak gesakkerd, maar hier zie je nog eens hoeveel engagement er aanwezig is.”

Volledig scherm Laureaat Beatrice Constantin en en schepen Hafsa El-Bazioui. © Jill Dhondt

Volledig scherm Maxiem Geldhof en schepen Hafsa El-Bazioui. © Jill Dhondt

