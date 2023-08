Oprichter Lonely Planet nu zélf onder de indruk van Gent. “Dankzij Brugge is Gent nog steeds een beetje ‘het best bewaarde geheim’ van België”

Update E40 richting kust vrijge­maakt na ongeval in Drongen

Op de E40 is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Drongen (Gent). Richting Oostende was de linkerrijstrook daar een tijdlang versperd. Rond 12.50 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt. Er staat nog een kwartier file van Zwijnaarde tot Parking Drongen .